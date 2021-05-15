شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يرد على هجوم جماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد حلمي طولان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي، على الهجوم الذي ناله من قبل بعض جماهير الزمالك التي حضرت مباراة الفريقين.

وفاز الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب القاهرة الدولي بمنافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري المممتاز.

وقال طولان خلال المؤتمر الصحفي: "هذه ليست جماهير الزمالك التي أعرفها، لا أعرف سبب الهجوم عليّ ولكن أعلم جيداً من يقود هذه المجموعة لمهاجمتي بشكل مستمر".

وكانت جماهير الزمالك قد هاجمت طولان بين شوطي مباراة فريقها أمام إنبي اليوم.

ورفع الزمالك رصيده من النقاط إلى الرقم 48 بعد الفوز على إنبي واستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.