شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة لتحديد حجم إصابة محمود علاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى آشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام إنبي.

ويعاني علاء من الإصابة في العضلة الضامة، حيث فضل الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة خضوع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ22من مسابقة الدوري المصري الممتاز ليصل للنقطة 48 في صدارة البطولة.