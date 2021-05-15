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طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة حميد أحداد

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإصابة بالتواء في القدم خلال مباراة إنبي.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن حرص الجهازين الطبي والفني على استبدال حميد أحداد حتى لا تتفاقم الإصابة على أن يخضع لبرنامج علاجي للتعافي من الإصابة.

وخرج أحداد مستبدلا بعد نزوله بسبب سقوطه أرضا أثناء إحدى الكرات مع مدافع إنبي.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ22من مسابقة الممتاز ليصل للنقطة 48 في صدارة البطولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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