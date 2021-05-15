شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يقرر الاستمرار مع الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب حسين السيد، الظهير الأيسر لطلائع الجيش والمعار للإسماعيلي، من الانتقال لنادي الإسماعيلي بشكل نهائي بعد موافقته المبدئية على مفاوضات إدارة الدراويش مع إدارة ناديه ورصدت إدارة الإسماعيلي 2 مليون جنيه، لشراء عقده من طلائع الجيش بشكل نهائي.

وحجز حسين السيد مكانه الرئيسي في تشكيل الإسماعيلي كونه من مفاتيح اللعب المهمة في صفوف الإسماعيلي بالفترة الماضية، وتحديدا في الجبهة اليسرى، وقد طلب اللاعب الرحيل في انتقالات يناير الماضي إلى القلعة الصفراء، لرغبته في اللعب للإسماعيلي ، بالتزامن مع اعتماد الجهاز الفني لطلائع الجيش على خدمات محمد ناصف في الجبهة اليسرى.