شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يوجه رسالة إلى أسامة نبيه بسبب بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد عن مستواه الفني منذ فترة طويلة.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أشرف بن شرقي، لاعب كبير ولكنه بعيد عن مستواه الفني منذ فترة طويلة»، مضيفًا :«بن شرقي، مش لايق عليه أن يكون (كسلان) في الملعب ويظهر بهذا الشكل».

وواصل: «يجب على أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، أن يعقد جلسة مع اللاعب المغربي، لمعرفة المشاكل التي تواجهه خاصة أن الفريق لديه مباريات هامة في الفترة المقبلة، ويحتاج للفوز في كل مباراة».

وكان الزمالك حقق الفوز على إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.