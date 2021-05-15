شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى الشحات وطاهر يربك حسابات موسيمانى قبل مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضربت الحيرة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة الفريق الأحمر السبت عند التاسعه مساء أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع تراجع مستوى الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر المدرب الجنوب إفريقي في حيرة كبيرة قبل لقاء الغد ولم يحسم موقفه من مشاركة الثنائي في المباراة في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء.

كما يدرس موسيماني موقف صلاح محسن من المشاركة في لقاء الغد أمام صن داونز حيث لم يحسم موقفه من الثنائي الذي سيلعب في مركز الجناح، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز في مباراة الذهاب بالقاهرة قبل لقاء الإياب الذي سيقام في جنوب إفريقيا.