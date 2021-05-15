شكرا لقرائتكم خبر عن مولودية الجزائر يتعادل مع الوداد المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء مولودية الجزائر ضد نظيره الوداد المغربي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب 5 جويليه في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الوداد المغربي عن طريق يحيى جبران في الدقيقة 66 من ركلة جزاء قبل أن يسجل ميلود ربيعي هدف التعادل لفريق المولودية في الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وبذلك سينتظر الفريقين لموقعة الحسم في لقاء العودة المقرر إقامته يوم السبت 22-5-2021 على ملعب محمد الخامس، حيث يسعى الوداد للتأهل والفوز باللقب الثالث في تاريخه بعد لقبي 1992 و2017، فيما يتطلع مولودية الجزائر لتحقيق لقبه الثاني بعد الأول عام 1976.