شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أشكر اللاعبين وتخطينا مواجهات صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، موضحا أن الفريق أنهى عدة مباريات صعبة، مشددا على أن فريقه قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وفاز بسهولة.

وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي للمباراة أن الأداء تراجع في الشوط الثاني، ولكنه راض عن الأداء بوجه عام، ووجه الشكر للاعبين على تحقيق الفوز في لقاء إنبي.

كما أشار كارتيرون إلى أن طارق حامد يستعيد مستواه في ظل كثرة المشاركات في المباريات، موضحا أن وجود حامد وساسي في وسط الملعب أمر جيد بالنسبة للزمالك، خاصة أنه لا يستطيع إراحة الأساسيين في ظل المنافسة على الدوري.

وشدد المدير الفني للفريق على أنه يعتمد على اللعب بتضييق المساحات في المباريات حتى لا تكون هناك مساحات كبيرة بين خطوط الفريق، مضيفا أنه يحرص على الدفع بالمهاجم الجاهز بدنيا والذي يستطيع الضغط على لاعبي الفريق المنافس موضحا أنه لا يوجد فرق كبير بين مهاجمي الزمالك.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري والتي يحتاج فيها الزمالك للفوز أيضا للابتعاد بصدارة الدورى مؤقتا لحين خوض الأهلي لجميع مبارياته المؤجلة والتي ستحدد الشكل الرسمي والنهائي لشكل المنافسة علي لقب الدورى هذا الموسم.

وحافظ فريق الزمالك علي صدارة الدوري مؤقتا بفوز مهم علي فريق انبي بثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري، والتي أقيمت علي استاد القاهرة، احرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 4 واشرف بن شرقي في الدقيقة 35 ومحمود علاء في الدقيقة 45 ، فيما احرز هدف انبي رامي صبري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

بهذة النتيجة يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، فيما جاء فريق انبي في المركز الـ 9 برصيد 28 نقطة.