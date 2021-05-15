شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة 72 ساعة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة لمدة 72 ساعة، بعد الفوز على إنبي مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

من ناحية أخرى يخضع محمود علاء وحميد أحداد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها كلا اللاعبين خلال مباراة الفريق أمام إنبي، التي أقيمت منذ قليل وانتهت بفوز الزمالك 3/1 ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى.

ويعاني علاء من الإصابة في العضلة الضامة، حيث فضل الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة خضوع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة، فيما يعاني حميد أحداد من التواء في كاحل القدم تعرض له فور نزوله الملعب بديلا في الشوط الثاني من عمر المباراة مما تسبب في استبداله مرة أخرى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري والتي يحتاج فيها الزمالك للفوز أيضا للابتعاد بصدارة الدورى مؤقتا لحين خوض الأهلي لجميع مبارياته المؤجلة والتي ستحدد الشكل الرسمي والنهائي لشكل المنافسة علي لقب الدورى هذا الموسم.

وحافظ فريق الزمالك علي صدارة الدوري مؤقتا بفوز مهم علي فريق انبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 4 واشرف بن شرقي في الدقيقة 35 ومحمود علاء في الدقيقة 45 ، فيما احرز هدف انبي رامي صبري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

بهذة النتيجة يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، فيما جاء فريق انبي في المركز الـ 9 برصيد 28 نقطة.