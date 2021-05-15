شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على وجود 20 لاعبا في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة التي يطمح من خلالها العميد لإيقاف نزيف النقاط المستمر في الفترة الأخيرة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي: "محمد صبحى و صبحى سليمان وعمرو الميدانى و دايمون لوى و السيد سالم صبرى رحيل و هشام صلاح و عمار حمدى محمود رزق و عبد الغنى محمد و خالد الغندور و أحمد راشد و أحمد حجى و الصباحى و مروان عطية و أحمد نبيل مانجا و فوزى الحناوى أكوى و روماريو وعبد السميع إبراهيم سيمو".

وتراجع فريق الاتحاد السكندرى من الوصافة إلى المركز السابع بجدول الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا، وتلقت شباكه 26 هدفا.

ويعانى الاتحاد من سوء حظ كبير، في مبارياته الأخيرة، حيث يعود آخر انتصار لزعيم الثغر هذا الموسم إلى 40 يوما مضت، وتحديد يوم الخامس من أبريل حينما فاز الاتحاد على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم.

وتجرع الاتحاد بعد الفوز على الذئاب، خسارة صعبة أمام دجلة في كأس مصر، ودع على أثرها الفريق المسابقة من دور الستة عشر، ليعمق بيراميدز جراح مدربه السابق، ويكبده الخسارة على ملعب الإسكندرية بهدفين دون مقابل.

وفي الوقت الذي سعى خلاله حسام حسن لتصحيح أوضاعه في ديربي الإسكندرية، جاء التعادل الإيجابي بهدفين أمام سموحة ليزيد معاناة سيد البلد الباحث عن مركز بالمربع الذهبي والتأهل للمشاركات الأفريقية الغائب عنها منذ سنوات.

ولم تخرج نتيجة الاتحاد أمام الأهلى بأكثر من المتوقع؛ إذ حسم المارد الأحمر المواجهة الجماهيرية أمام زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف وحيد، ليأتى التعادل في أخر المباريات أمام إنبي ليؤكد المعاناة التي يعيشها الفريق بعدما تراجع من المركز الثاني للمركز السابع.