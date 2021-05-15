شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس : الـ VAR يمنح إنبي ركلة جزاء في لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * إنبي

المسابقة : الجولة الـ22 من بطولة الدوري العام

الملعب : استاد القاهرة

نتيجة المباراة : ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة : طارق مجدي

المساعد الأول : أحمد توفيق

المساعد الثاني : محمود عبد السميع

الحكم الرابع : علي الكيكي

حكام ال VAR : محمد سلامة و محمد يوسف

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة طارق مجدي

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة : في مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة متوسطة تمكن طاقم التحكيم من المرور بها بشكل جيد نتيجة التعاون الإيجابي بين الـVAR وحكم المباراة طارق مجدي وكانت أهم الأحداث كالتالي :

الحالة الأولى: في الدقيقة 26 من الشوط الأول يقوم لاعب الزمالك محمود علاء بالقفز علي مهاجم إنبي دينو بيتر داخل منطقة الجزاء الحكم طارق مجدي لم يشاهد الحدث ويتدخل الـVAR باستدعاء الحكم للمشاهدة ومن ثم يعود باحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح إنبي نتيجة القفز على الخصم والقرار صحيح .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة واستخدام جيد لعنصر التحمل العام، تحمل السرعة، والسرعة القصوى على مدار شوطي اللقاء.

العقوبات الأنضباطية والبطاقات: أنذر الحكم كلا من إبراهيم القاضي، أحمد العجوز من فريق إنبي في الدقيقة 44، 85 نتيجة التهور، وكان يجب إشهار البطاقة الصفراء للاعب الزمالك حازم إمام في الدقيقة 69 نتيجة التهور.

تقييم الحكمين المساعدين:

المساعد الأول: في الدقيقة 16 يشير على تسلل خطأ نتيجة عدم الربط لحظة لمس الكرة وموقف التسلل.

المساعد الثاني: أشار إلى حالات التسلل في الدقائق 49، 71، 90 بتقدير صحيح. وفي الدقيقة 62 لا يتردد في احتساب مخالفة بالقرب منه وتكنيك راية صحيح مع الإشارة للحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعب الزمالك نتيجة التهور.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR: تدخل صحيح من الـVAR بقيادة محمد سلامة، ومحمد يوسف في الدقيقة 26 باستدعاء الحكم في ركلة الجزاء المحتسبة.