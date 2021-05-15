شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء وأحداد يجريان أشعة لتحديد حجم إصابتيهما في مباراة الزمالك وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود علاء وحميد أحداد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأشعة؛ لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها كلا اللاعبين خلال مباراة الفريق أمام إنبي، التي أقيمت منذ قليل، وانتهت بفوز الزمالك 3/1، ضمن مباريات الجولة الـ22 للدورى.

ويعاني علاء من الإصابة في العضلة الضامة، حيث فضّل الجهاز الطبي للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، خضوع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة، فيما يعاني حميد أحداد من التواء في كاحل القدم تعرّض له فور نزوله الملعب بديلا في الشوط الثاني من عمر المباراة، مما تسبب في استبداله مرة أخرى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري، والتي يحتاج فيها الزمالك للفوز أيضا للابتعاد بصدارة الدورى مؤقتا، لحين خوض الأهلي لجميع مبارياته المؤجلة، والتي ستحدد الشكل الرسمي والنهائي لشكل المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم.

وحافظ فريق الزمالك على صدارة الدوري مؤقتا بفوز مهم على فريق إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ22 للدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 4، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 35، ومحمود علاء في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف إنبي رامي صبري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، فيما جاء فريق إنبي في المركز الـ9 برصيد 28 نقطة.