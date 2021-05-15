شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 14 مايو 2021 في الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم الجمعة 14 مايو 2021، في الدوري المصري الممتاز، العديد من الأهداف، كان أبرزها فوز الزمالك الكبير على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوز المصري على المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد، وكذلك انتصار المقاولون العرب على البنك الأهلى بهدف نظيف، ونستعرض أهداف المباريات الأربع كالتالي:

الزمالك وانبى 3 - 1

الإسماعيلى وأسوان 3 - 2

المقاولون والبنك الأهلى 1 - 0

المصري وغزل المحلة 2 - 1