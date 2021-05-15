شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، عددا من التغييرات في صراع الوسط، فيما لم تشهد قمة المسابقة أي تغييرات، بعد فوز الزمالك الكبير على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوز المصري على المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد، وكذلك انتصار المقاولون العرب على البنك الأهلى بهدف نظيف.

وحافظ الزمالك على تصدره برصيد 48 نقطة، فيما جاء فريق إنبي في المركز الـ9 برصيد 28 نقطة، فيما قفز الإسماعيلى مركزا في جدول الترتيب بعدما حقق فوزه الخامس تواليا وهذه المرة على حساب زهرة الجنوب فريق أسوان.

وأوقف المصري زحف المحلة وصحوتها هذا الموسم، ليقتحم المربع الذهبي بجدارة ويحتل المركز الثالث، فيما يترقب الاتحاد السكندرى مبارياته مع الطلائع غدا للاقتراب من المربع الذهبي مرة أخرى.

وجاء جدول ترتيب الدورى المصرى كالتالي: