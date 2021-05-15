شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري .. بن شرقي ينفرد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، بقائمة هدافى الدورى المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا بعد تسجيله في مرمى إنبى خلال المباراة التى جمعت الفارس الأبيض والفريق البترولى اليوم الجمعة.

وحافظ فريق الزمالك على صدارة الدوري مؤقتا بفوز مهم على فريق انبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ22 للدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 4، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 35، ومحمود علاء في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف إنبي رامي صبري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، فيما جاء فريق إنبي في المركز الـ9 برصيد 28 نقطة.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة كالتالى:

أشرف بن شرقي الزمالك 11

عمر كمال المصري البورسعيدي 10

أحمد سمير طلائع الجيش 10

أحمد ياسر ريان سيراميكا 10

محمد شريف الأهلي 9

حسام حسن سموحة 9

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 9

عمرو جمال طلائع الجيش 9

رمضان صبحي بيراميدز 7

رامي صبري إنبي 7

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 7

رزاق سيسي الاتحاد السكندري 7