7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 14 / 5 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية، اليوم الجمعة 14 / 5 / 2021، فى مقدمتها: فوز الزمالك على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، الأهلي بالزى التقليدى وصن داونز بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد

الزمالك يحسم مواجهة إنبي بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري

حافظ فريق الزمالك على صدارة الدوري مؤقتا بفوز مهم على فريق انبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ22 للدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 4، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 35، ومحمود علاء في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف إنبي رامي صبري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

الأهلي بالزى التقليدى وصن داونز بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، فى ذهاب دور ‏الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، اليوم بمقر النادى بالجزيرة، وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والعميد علاء صلاح مدير الأمن، وسمير عدلي المدير الإداري، والإداريون أحمد فوزي ووائل محمد وكرم عطا ورامي بكر، بحضور مندوبي «كاف» وطاقم التحكيم والجهاز الإداري لصن داونز.

الجهاز الطبى للأهلى ينصح بعدم مشاركة أجاى أساسيا أمام صن داونز غدا

نصح الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة، نظيره الفني بقيادة بيتسو موسيماني، بعدم الدفع بالنيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق، أساسياً في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها التاسعة من مساء غداً، السبت، بإستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مران الأهلي الختامي لمباراة صن داونز.. محاضرة فنية وتدريبات جرى

أدى فريق الأهلي مرانه الختامي استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي غدا، السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.