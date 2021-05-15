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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 14 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية، اليوم الجمعة 14 / 5 / 2021، فى مقدمتها: فوز الزمالك على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، الأهلي بالزى التقليدى وصن داونز بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد
الزمالك يحسم مواجهة إنبي بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري
حافظ فريق الزمالك على صدارة الدوري مؤقتا بفوز مهم على فريق انبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ22 للدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 4، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 35، ومحمود علاء في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف إنبي رامي صبري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.
الأهلي بالزى التقليدى وصن داونز بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد
عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، فى ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، اليوم بمقر النادى بالجزيرة، وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والعميد علاء صلاح مدير الأمن، وسمير عدلي المدير الإداري، والإداريون أحمد فوزي ووائل محمد وكرم عطا ورامي بكر، بحضور مندوبي «كاف» وطاقم التحكيم والجهاز الإداري لصن داونز.
الجهاز الطبى للأهلى ينصح بعدم مشاركة أجاى أساسيا أمام صن داونز غدا
نصح الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة، نظيره الفني بقيادة بيتسو موسيماني، بعدم الدفع بالنيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق، أساسياً في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها التاسعة من مساء غداً، السبت، بإستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
مران الأهلي الختامي لمباراة صن داونز.. محاضرة فنية وتدريبات جرى
أدى فريق الأهلي مرانه الختامي استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي غدا، السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
موسيماني يعالج أخطاء لاعبى الأهلي قبل مواجهة صن داونز غداً
خصص الجهاز الفنى للأهلى فقرة من تدريبات الفريق الماضية لمناقشة عدة أزمات فنية عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية فى بطولة الدورى، وأبرزها اهتزاز شباك الفريق بسبب سوء التمركز وعدم التغطية الجيدة مع لاعبى المنافس خلال الضربات الثابتة، وطالب موسيمانى لاعبى الأهلى بالتركيز فى هذه الكرات وفرض رقابة صارمة على المنافس.
الإسماعيلى يهزم أسوان 2/3 فى ريمونتادا مثيرة بالدوري.. فيديو
قلب فريق الإسماعيلى تأخره أمام أسوان بهدف إلى فوز مثير بثلاثية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التى جمعتهما، اليوم، باستاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.
المقاولون العرب يفوز على البنك الأهلى بهدف "جدو"
حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة هدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على استاد بتروسبورت.
اتحاد الكرة يلزم الأندية بأشعة PXR بعد واقعة "التسنين" فى منتخب 2006
استقرت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على مخاطبة جميع الأندية بعد إجازة عيد الفطر المبارك لإلزامها بخضوع اللاعبين الناشئين لأشعة PXR للكشف عن السن الحقيقى للاعبين، قبل قيدهم فى قوائم الأندية.
شريف إكرامى: سنحكى لأولادنا عن إنجاز صلاح والننى مع ليفربول وأرسنال
تغنى شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز بالثنائى محمد صلاح ومحمد الننى، نجمى الكرة المصرية، بعد إنجازاتهما العالمية، وكتب شريف إكرامى عبر حسابه على تويتر، "أن نرى لاعبين مصريين يلعبون ويتألقون فى أكبر أندية العالم هو فخر تعودنا أن نراه فى السنوات القليلة الماضية، لكننا سندرك القيمة الحقيقية بل وعظمة إنجاز ما يقدمه صلاح وبعده الننى لمصر وللكرة المصرية فى المستقبل، عندما نحكى لأولادنا أن يوماً ما كان لأرسنال وليڤربول قائدان مصريان."