شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوس والسهم يشارك فى بطولة العالم بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد بعثة منتخب مصر للقوس والسهم للسفر إلى مدينة لوزان السويسرية غدا، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للقوس والسهم، المقرر انطلاقها يوم 17 مايو الجارى بمشاركة 25 دولة.

وتتكون بعثة المنتخب من ريهام سويلم، عضو مجلس إدارة القوس والسهم، رئيسا للبعثة، والدكتور ماجد محيى مديرا فنيا للمنتخب، وأربعة لاعبين ولاعبات، هم: شريف أشرف ويوسف طلبة وهانيا فوده وندى عزام، ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب لمصر يوم 24 مايو الجاري.

تأتي مشاركة المنتخب في البطولة، لتحقيق المزيد من الاحتكاكات الدولية للاعبى ولاعبات المنتخب، مما يساعد في زيادة مستواهم الفنى والبدنى والذهنى، والذى سيساعد فى تحقيق الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد نحو اختيار أفضل العناصر التي ستمثل منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو.

وأكدت ريهام سويلم، عضو المجلس ورئيس البعثة، أن الطريق لأولمبياد طوكيو لم يكن سهلا، وأن ما تحقق على أرض الواقع تم من خلال خطة وضعها الاتحاد بإحكام، وسعى بقوة لتحقيقها، من أجل اختيار أفضل اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون مصر فى أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها الصيف المقبل.

ويسعى اتحاد القوس والسهم، برئاسة الدكتور علاء جبر ومجلس الإدارة، لوصول لاعبى المنتخب الوطني للقوس والسهم إلى أعلى المستويات، من أجل رفع اسم عاليا فى جميع المحافل الدولية التى يشارك فيها المنتخب استعدادا لأولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها فى 23 يوليو حتى أغسطس المقبل، وتسير الاستعدادات تسير بخطى ثابتة من أجل الوصول إلى الهدف الموضوع بوجود أكثر من لاعب ولاعبة على أتم الجاهزية، للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، بعدما تأهل المنتخب بالكوتة "لاعب ولاعبة".