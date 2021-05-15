شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أنيمبا تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادي أنيمبا النيجيري إلى القاهرة اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز، في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل أنيمبا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 مايو الجاري بمدينة أبا في نيجيريا.

وحرصت إدارة نادي بيراميدز على استقبال بعثة أنيمبا بشكل متميز في مطار القاهرة، وإنهاء إجراءات الدخول للفريق الضيف من خلال العلاقات العامة بالنادي.

ويقام في الخامسة والنصف من مساء السبت مؤتمر المدير الفني لأنيميا، على أن يكون المران الأخير في السادسة على استاد الدفاع، بينما سيكون مؤتمر بيراميدز في السابعة والتدريب الأخير عند السابعة والنصف.