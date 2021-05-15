شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مواجهة إنبي بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق الزمالك على صدارة الدوري مؤقتا بفوز مهم على فريق انبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ22 للدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 4، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 35، ومحمود علاء في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف إنبي رامي صبري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

اتسم الشوط الأول برغبة الفريقين الهجومية، وعدم وجود خطط لعب دفاعية، مما أضفى نوعا من المتعة على أحداث الشوط، وتبادل الفريقان الهجمات مبكرا، حتى نجح يوسف أوباما من إحراز هدف التقدم في الدقيقة لصالح الزمالك.

ومن خطأ ساذج لمحمود علاء في الدقيقة 27 يحتسب الحكم طارق مجدي ركلة جزاء لصالح إنبي بعد الرجوع لتقنية الفار، ويضعها رامي صبري في الدقيقة 29 بمهارة شديدة من اعلي محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 35 يتابع أشرف بن شرقي كرة أوباما بمهارة كبيرة ويضعها برأسه في مرمى محمود جاد معلنا تقدم الزمالك 2 / 1.

وفي الدقيقة 39 أجرى حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، تبديلا هجوميا بنزول جون ايبوكا بدلا من مصطفى شلبي لتدعيم هجوم انبي، وفي الدقيقة 45 أحرز محمود علاء هدف الزمالك الثالث من رأسية رائعة معلنا نهاية الشوط بثلاثة أهداف مقابل هدف للزمالك.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من انبي قابله تأمين دفاعي من الزمالك؛ لاحتواء الثورة الهجومية لإنبي، ومع مرور الوقت سيطر الزمالك على مجريات المباراة، وأصبح الطرف الأخطر في الشوط الثاني.

لم تتغير النتيجة طوال أحداث الشوط الثاني، بعدما تسابق مهاجمو الفريقين في إضاعة الفرص السهلة، فيما اتسمت الدقائق الأخيرة من المباراة بعنف متبادل بين الفريقين، مما أسفر عن خروج كل من حميد أحداد وفرجاني ساسي، بعد تعرضهما لإصابات، وفضّل كارتيرون إراحتهما بدلا من تفاقم الإصابة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، فيما جاء فريق إنبي في المركز الـ9 برصيد 28 نقطة.