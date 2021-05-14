شكرا لقرائتكم خبر عن هداف صن داونز يتحدى: الأهلي بوابتنا لتحقيق النجمة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدولي الناميبي بيتر شالوليلي، مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، رسالة نارية قبل مواجهة الأهلي المصري، غدا السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شالوليلي في تصريحات خاصة لموقع نادي صنداونز: «هدفنا أن نحقق النجمة الثانية، ومواجهة الأهلي سبيلنا لحصد تذكرة التأهل إلى دور الـ4، وأدرك تماما صعوبة مواجهة الأهلي، وخاصة أن المنافس يملك عناصر ذات مهارات فردية عالية وقدرات مميزة، وتابع بأن المباراة تحتاج لتركيز الجميع في جولة الذهاب أو الإياب، مؤكدا أن فريقه لديه حلم سيقاتل من أجله وهو حصد النجمة الثانية».