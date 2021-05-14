شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة راحة لأساسي المصري أمام غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب نهاية مباراة اليوم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف، قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للمصري منح مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة اليوم راحة سلبية لمدة يومين.

فيما تم منح باقي اللاعبين راحة ليوم واحد لتستأنف تلك المجموعة مرانها بعد غدٍ الأحد بمعسكر الفريق المغلق ببرج العرب وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بشقيقه الاتحاد السكندري والمقرر اقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية.