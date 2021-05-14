شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: لاعبو إنبي لم يكن لديهم طموح للتعادل أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الزمالك والأهلي السابق، أن فريقا الزمالك وإنبي، لم يظهرا بالمستوى المنتظر منهما خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك وإنبي، لم يظهرا بالمستوى المنتظر منهما في الشوط الثاني باستثناء هجمة واحدة للتونسي سيف الدين الجزيري».

وواصل: «لاعبو إنبي في الشوط الثاني لم يكن لديهم طموح وثقة في إدراك التعادل، وكان هدفهم الأساسي الحفاظ على النتيجة».