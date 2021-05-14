شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة 24 ساعة للاعبي الإسماعيلي بعد الفوز على أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على أسوان.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.

وفاز الإسماعيلي على أسوان 3-1 في المباراة التي جمعتهما «الجمعة» ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون للدوري الممتاز.