شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة إنيمبا تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق نادي إنيمبا النيجيري إلى القاهرة اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل إنيمبا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٣ مايو الجاري بمدينة أبا في نيجيريا.

وحرصت إدارة نادي بيراميدز على استقبال بعثة إنيمبا بشكل متميز في مطار القاهرة وإنهاء إجراءات الدخول للفريق الضيف من خلال العلاقات العامة بالنادي.

ويقام في الخامسة والنصف من مساء السبت مؤتمر المدير الفني لإنيميا على أن يكون المران الأخير في السادسة على استاد الدفاع، بينما سيكون مؤتمر بيراميدز في السابعة والتدريب الأخير عند السابعة والنصف.