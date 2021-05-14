شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعزز تصدره لجدول الدوري المصري بالفوز على إنبي «3-1».. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا هامًا على حساب نظيره إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك مبكرا عن طريق يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 4 بعدما اخترق دفاع إنبي وأودع الكرة على يسار الحارس، وتعادل رامي صبري لفريق إنبي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 35 برأسية، واختتم محمود علاء أهداف الشوط في الدقيقة 45+1 لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 3-1.

ولم يشهد الشوط الثاني أي جديد وحافظ الزمالك على تقدمه حتى نهاية المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح الزمالك.

بهذا الفوز واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، وخلفه الأهلي برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 28 في المركز التاسع.

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بدأ الفريقان المباراة بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل الزمالك في مواجهة إنبي على النحو التالي:

في حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبدالشافي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي- أشرف بن شرقي – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عبدالسلام وحمزة المثلوثي ومحمود عبدالعزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومروان حمدي وأسامة فيصل وحميد أحداد.

تشكيل إنبي في مواجهة الزمالك جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد



الدفاع: على فوزي- رامي صبري- إسلام القاضي- كريم فؤاد



الوسط: أحمد العجوز- مصطفى ياسر- مصطفى شلبي- مصطفى عادل دويدار- جودي



الهجوم: مهاب ياسر