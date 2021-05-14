شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد «الأهلي we السلام» في ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهد مران الأهلي الختامي، الذي أقيم على ملعب «الأهلي we السلام»، التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية، استعدادًا لمواجهة صن داونز غدًا، وذلك بمشاركة جميع اللاعبين.

كان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الغد أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا.