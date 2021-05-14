شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يهاجم بن شرقي: «لاعب مستهتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم محمد صديق، مدافع الزمالك والأهلي السابق، المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال الشوط الأول من مباراة إنبي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي بتقدم الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أشرف بن شرقي لم يكن له أي تواجد خلال الشوط الأول باستثناء الهدف الذي أحرزه».

وأضاف: «بن شرقي يلعب بمنتهى الكسل والاستهتار، وواضح جدا أنه بعيد عن تركيزه».

وتابع: «محمود علاء، واضح أيضًا أنه بعيد عن مستواه الفني، وكان سببًا في ضربة الجزاء التي احتسبت على الفريق الأبيض»، موضحًا: «المدافع ليس دوره إحراز الأهداف، وإنما منع الأهداف».