شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: فتوح لا يستحق اللعب في الزمالك.. والجزيري أفضل من أحداد وحمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يستحق أن يكون ظهير أيسر الفريق الأبيض.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أحمد فتوح لا يستحق أن يكون ظهير أيسر الزمالك، لأنه لا يقوم بواجباته الدفاعية على أكمل وجه».

وأضاف: «من الأفضل أن يتم الاعتماد على فتوح، في مركز الجناح»، مشيرًا: «التونسي سيف الدين الجزيري أفضل من مروان حمدي وحميد أحداد».

وواصل: «سيف الدين الجزيري انضم للزمالك وهو هداف فريق المقاولون العرب، وهو يستحق أن يكون المهاجم الأساسي للزمالك».