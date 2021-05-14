شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على غزل المحلة بصعوبة «2-1» في الدوري الممتاز .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي على نظيره فريق غزل المحلة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود بسيوني حكمًا للساحة ومعه كل من رضا جبر وأسامة عبد اللطيف مساعدين، وسيد منير حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم محمد أبو خاطر بمعاونة من زميله أحمد عبد الله.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم حسن علي بهدف من ركلة جزاء لفريق المصري في الدقيقة الثامنة والعشرين، فيما تعادل إسلام فؤاد لفريق غزل المحلة في الدقيقة الثانية والأربعين من دربكة داخل منطقة جزاء المصري.

وفي الشوط الثاني نجح الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو في إحراز الهدف الثاني لفريق المصري في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية بعد تمريرة حريرية من محمد عنتر، كما شهد الشوط عدم احتساب الحكم محمود بسيوني هدفا سجله كازادي كاسينجو أيضًا من تمريرة أحمد رفعت؛ لتنتهي المباراة بفوز المصري على غزل المحلة «2-1».

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري الى النقطة السادسة والثلاثين يحتل بها المركز الثالث، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة الثلاثين محتلًا بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.