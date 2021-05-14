شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يدعم الأهلي قبل مواجهة صن داونز: "السبت مش هزار.. أفريقيا يا أبطال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد لاعبو النادي الأهلى لمواجهة قوية أمام صن داونز الجنوب أفريقى، فى ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وكما جرت عادة جماهير القلعة الحمراء الالتفاف حول فريقهم ودعمه خلال هذه المباريات الصعبة في مشوار دوري أبطال افريقيا، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي برسائل الدعم والمؤازرة لنجوم الفريق قبل الالتحام مع لاعبي صن داونز.



هاشتاج يدعم الاهلى

وتصدر هاشتاج "تحدى العاشرة يا أهلي" ترند "تويتر"، في مصر قبل ساعات من مواجهة النادي الأهلى وصن داونز في أبطال افريقيا، وتضمن الهاشتاج آلاف الرسائل لدعم المارد الأحمر، فقال مغرد: " الخروج بكره بنتيجة ايجابيه هيسهل الأمور لما نلعب في جنوب افريقيا رغم إن الماتشين هيكونوا من أقوى ماتشات الدور ده"، ومغرد ثان: "السبت مش هزار... أفريقيا يا أبطال".



دعم الجمهور



رسائل دعم الاهلى

وأشاد مغرد ثالث بقدرات الأهلي، قائلا: " الأهلي المصري حدوته مصريه أبطالها لاعبيه سيناريو وإخراج جمهور الأهلي العظيم عاش الكيان العاشرة في الجزيرة"، ومغرد رابع: "نلعب برجولة نموت على الكرة والمكسب على الله"، وأكد مغرد أن التأهل على حساب صن داونز سيثبت اننا المرشح رقم واحد للفوز بالبطولة.



جانب من التعليقات



رسائل الجماهير

ومغرد أخير علق، قائلا: "عيدنا هيكون بكرة مستنين منكم العيدية مستنينكم تقدموا ماتش كبير بكرة ماتش هيكون إن شاء الله بداية العودة إلى الأداء بتاع السنه اللي فاتت وتقدموا ماتش عظمة الأداء آخر فترة ميطمنش لكن احنا واثقين فيكم مش وقت نتكلم على اللي فات كلنا معاكم وفى ضهركم".



رسائل قبل مواجهة صن داونز



تفاعل الجمهور

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد «الأهلي والسلام» فى ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران الأهلي الختامي، الذى أقيم اليوم، التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية، استعدادًا لمواجهة صن داونز غدًا، بمشاركة جميع اللاعبين وكان الفريق الأحمر قد دخل معسكرًا مغلقًا أمس، الخميس، استعدادًا لمواجهة الغد أمام بطل جنوب أفريقيا.