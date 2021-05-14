شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: موسيماني يعلم كيف نفكر ونحن كذلك.. وهدفنا الفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مانجوبا مانجيثى، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى، أن مباراة فريقه ضد الأهلى ستكون قوية لأن بطل جنوب أفريقيا يواجه أحد الفرق الكبرى فى أفريقيا وهو بطل النسخة الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف مانجيثى، خلال المؤتمر الصحفى قبل مباراة فريقه ضد الأهلى غدا السبت، أن الأهلى هو الفريق الذى لم نكسبه على أرضه فى كل المباريات التى لعبناها هنا فى القاهرة لأنه يملك لاعبين كبار فى كل المراكز مثل محمد الشناوى، وعندما أصيب على معلول أصبحت الجبهة اليمنى للأهلى قوية من ناحية محمد هانى وهناك عمرو السولية وأليو ديانج يشكلان خط وسط قوى بخلاف افشة لاعب مهم ويخترق من الشمال العمق.

وأوضح مدرب صن داونز أن الأهلى يستفيد من بدر بانون فى تحضير الهجمات من الأسفل وهو لاعب مهم، وكذلك والتر بواليا الذى يضغط من الأعلى رغم أنه لم يسجل أهدافا كثيرة ولكنه لاعب مهم بالنسبة لهم.

وأضاف أن نعلم أننا نواجه فريق قوى ولديه دكة قوية، لذلك نعمل له حساب، كما أن بيتسو موسيمانى يعرفنا جيدا لأننى عملت معه ٦ سنوات ونحن نعلمه أيضا ونعلم كيف يفكر وننتظر هذه المباراة لأننا جئنا القاهرة للفوز وليس للتعادل.

وأكد مانجيثى أن هناك أمورا تغيرت بعد رحيل موسيمانى ،ولا أحب الحديث عن الاختلاف الذى حدث فى الاهلى عما كان عليه فى العام الماضي.

وأشار إلى أن سيمبازواتى عائد من الإصابة وسيحدد موقفه من المشاركة فى المران الختامى اليوم وهدفنا الفوز لأننا فريق كبير وبطل الدورى فى جنوب أفريقيا.