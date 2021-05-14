شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على إنبي 3 / 1 في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي بتقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ22 للدوري، والمقامة على استاد القاهرة.

أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 4، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 35، ومحمود علاء في الدقيقة 45، فيما أحرز رامى صبرى هدف إنبي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

واتسم الشوط الأول برغبة الفريقين الهجومية، وعدم وجود خطط لعب دفاعية، مما أضفى نوعا من المتعة على أحداث الشوط، وتبادل الفريقان الهجمات مبكرا، حتى نجح يوسف أوباما في إحراز هدف التقدم في الدقيقة لصالح الزمالك.

ومن خطأ ساذج لمحمود علاء في الدقيقة 27 يحتسب الحكم طارق مجدي ركلة جزاء لصالح انبي بعد الرجوع لتقنية الفار، ويضعها رامي صبري في الدقيقة 29 بمهارة شديدة من اعلي محمد عواد حارس مرمي الزمالك.

وفي الدقيقة 35 يتابع اشرف بن شرقي كرة أوباما بمهارة كبيرة ويضعها برأسه في مرمي محمود جاد معلنا تقدم الزمالك 2 / 1.

وفي الدقيقة 39 أجري حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، تبديلا هجوميا بنزول جون ايبوكا بدلا من مصطفى شلبي لتدعيم هجوم إنبي، إلا أن محمود علاء، مدافع الزمالك، رفض إنهاء الشوط بدون تصحيح خطئه، وأحرز الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 45 من رأسية رائعة، لينتهي الشوط 3 / 1 للزمالك.

دخل الزمالك مباراة اليوم باحثا عن الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري مع غريمة التقليدي الأهلي، حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف، لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط، بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.

ولا تختلف الدوافع كثيرا لدى إنبي الساعي لتحسين موقفه بجدول الدوري، والدخول لمنطقة الأمان، حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز للدخول في وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : اشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيري

فيما بدأ فريق إنبي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع : علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار

خط الوسط : كريم طارق – أحمد العجوز

خط الهجوم : مصطفى شكشك – مصطفى شلبي – دينو بيتر – جون اوكوي

يدير المباراة تحكيميا طارق مجدى ويعاونه أحمد توفيق ومحمود عبد السميع (مساعدين)، وعلى الكيكى حكم رابع، ومحمد سلامة (حكم فيديو)، ومحمد يوسف حكم (مساعد فيديو).