شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 5 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها، الأهلي بالزى التقليدى وصن داونز بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد. الأهلي بالزى التقليدى وصن داونز بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد الجهاز الطبى للأهلى ينصح بعدم مشاركة أجاى أساسيا أمام صن داونز غدا مران الأهلي الختامي لمباراة صن داونز.. محاضرة فنية وتدريبات جرى موسيماني يعالج أخطاء لاعبى الأهلي قبل مواجهة صن داونز غداً الإسماعيلى يهزم أسوان 2/3 فى ريمونتادا مثيرة بالدوري.. فيديو المقاولون العرب يفوز على البنك الأهلى بهدف " جدو " اتحاد الكرة يلزم الأندية بأشعة PXR بعد واقعة "التسنين" فى منتخب 2006 شريف إكرامى: سنحكى لأولادنا عن إنجاز صلاح والننى مع ليفربول وأرسنال