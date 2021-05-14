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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 5 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 5 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها، الأهلي بالزى التقليدى وصن داونز بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد.

الأهلي بالزى التقليدى وصن داونز بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد

الأهلي بالزى التقليدى وصن داونز بالأصفر والأزرق فى مواجهة الغد

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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