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ظهور أجايى وهزار كهربا أبرز ملامح تدريب الأهلى استعدادا لصن داونز.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد «الأهلي والسلام» فى ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران الأهلي الختامي، الذى أقيم اليوم، التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية، استعدادًا لمواجهة صن داونز غدًا، بمشاركة جميع اللاعبين وكان الفريق الأحمر قد دخل معسكرًا مغلقًا أمس، الخميس، استعدادًا لمواجهة الغد أمام بطل جنوب أفريقيا.

وظهر النيجيرى جونيور أجاى بالمشاركة فى التدريب وصلة هزار بين محمود عبد المنعم " كهربا " وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الأهلى. 

وينوى النادى الأهلى السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا حيث تتجه النية للسفر يوم 16 أو 17 على أقصى تقدير إلى جنوب أفريقيا لخوض هذه المباراة المرتقبة.

واستقر الأهلى على السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا من أجل التأقلم مع الأجواء فى جنوب أفريقيا قبل المباراة المرتقبة.

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