شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يتقدم للزمالك أمام إنبى فى الدقيقة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز يوسف أوباما الهدف الأول للزمالك فى مرمي إنبى فى الدقيقة 4 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم باحثا عن الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري مع غريمة التقليدي الأهلي، حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.

ولا تختلف الدوافع كثيرا لدى إنبي الساعي لتحسين موقفه بجدول الدوري، والدخول لمنطقة الأمان حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز للدخول في وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : اشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيري

فيما بدأ فريق انبي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جاد

خط الدفاع : علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم القاضي – مصطفي دويدار

خط الوسط : كريم طارق – احمد العجوز

خط الهجوم : مصطفي شكشك – مصطفي شلبي – دينو بيتر – جون اوكوي

يدير المباراة تحكيميا طارق مجدى ويعاونه أحمد توفيق ومحمود عبد السميع مساعدان، وعلى الكيكى حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو ومحمد يوسف حكم مساعد فيديو.