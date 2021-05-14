شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإسماعيلي وأسوان بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الإسماعيلى على ضيفه أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التى جمعتهما، اليوم، باستاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

تقدم أشرف مجدي لفريق أسوان فى الدقيقة الثالثة، نتيجة اهتزاز وارتباك دفاعي للدراويش، قبل أن يتعادل الإسماعيلى عن طريق حسين السيد "مارسيلو" فى الدقيقة السابعة عشرة، ونجح شكرى نجيب فى تسجيل هدف الإسماعيلى الثاني من خطأ لخالد وليد حارس الفريق الجنوبي في الدقيقة 64، وعاد نفس اللاعب لتسجيل ثالث أهداف الدراويش في الدقيقة 73، ونجح عمرو الحلوانى، مهاجم أسوان، فى تقليص الفارق بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يقفز الإسماعيلي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 27، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة من 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.