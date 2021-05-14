شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: نعد جماهير الأهلى بالفوز على صن داونز وهدفنا النجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الشناوى قائد الأهلى أن مباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب أفريقى غدا السبت صعبة، كما أنها ثالث مواجهة ضد بطل جنوب أفريقيا، وأمامنا مباراتان نتمنى التوفيق فيهما وأن ننهى مباراة الغد لصالحنا.

وأضاف الشناوى، خلال المؤتمر الصحفى قبل مباراة فريقه ضد صن داونز، سنعمل على إنهاء مباراة الغد لصالحنا، على أن نعود ببطاقة التأهل بعد مباراة العودة فى جنوب أفريقيا.

وشدد الشناوى على أن فريقه عانى من الضغط خلال الفترة الماضية، ولكن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وكلنا فى كامل تركيزنا وقد نتأثر بضغط المباريات ولكن ما يهمنا تحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع حارس الأهلى، نعد الجمهور بتحقيق الفوز غدا ونشاهد صن داونز على مدار الثلاثة أيام الماضية مع الجهاز الفنى وهدفنا حصد النجمة العاشرة لذا نفكر فى حسم نتيجة مباراة الغد لصالحنا قبل السفر.