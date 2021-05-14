شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: أتمنى مواجهة صن داونز بنفس روح الموسم الماضى وتكرار الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن مباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب أفريقى غدا، السبت، مهمة وصعبة على الفريقين، قائلا، "نلعب مع فريق جيد وفى أعلى مستوياته حاليا، كما أنهم توجهوا بلقب الدورى الجنوب أفريقى".

وأضاف موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى قبل مباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب أفريقى غدا السبت، أن الأهلى يدافع عن لقب أفريقيا وسبق وخضنا مواجهات أمام فرق كبيرة، مثل بايرن ميونيخ وبالميراس والزمالك والوداد، وكل هذه المباريات فريقنا كان يؤدى خلالها بقوة، وأتمنى أن نلعب مباراتى الذهاب والعودة بروح الأهلى كما لعبنا بها أمام صن داونز فى العام الماضي.

وأشار مدرب الأهلى إلى أنه "ليس لدى شك فى قوة فريقى لأنه فى أفضل حالاته، كما أن فريق صن داونز فى أفضل حالاته الفنية، وهو فريق قوى وتأكدت قبل الرحيل عنه أن لديه القدرة على المنافسة فى أفريقيا، وأننى صنعت فريقا قويا والمدرب الذى تولى المهمة من بعدى جاء على فريق لديه القوة.

وتابع موسيمانى، "أتمنى أن أكرر الفوز بخماسية ولكن هذه المرة على صن داونز، وهناك محللو الأداء هم من يحددون مستوى وقوة الفرق وليست كل الأمور تعتمد على الخطط الفنية.

وأضاف أن الواضح للجميع أن فرص متصدر المجموعة هو الأقرب للصعود إلى نصف النهائى ولكن ليس كذلك وكرة القدم ليست مضمونة بدليل أن من صعدوا فى الموسم الماضى كانوا أصحاب المركز الثانى بخلاف أن الجميع لم يكن يتوقع أن يصعد تشيلسى الانجليزى لنهائى دورى أبطال أوروبا.