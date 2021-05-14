شكرا لقرائتكم خبر عن ليبوسا لاعب صن داونز: جئنا إلى القاهرة للفوز على الأهلي وكتابة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موسى ليبوسا، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد الأهلي: نعلم الأهلي جيدا، ونقدره ونسعى لتقديم مباراة كبيرة أمامه.

وأضاف، أن صن داونز جاء إلى القاهرة لتحقيق تاريخ لنا من خلال تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة الغد.