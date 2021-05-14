شكرا لقرائتكم خبر عن ليبوسا لاعب صن داونز: جئنا إلى القاهرة للفوز على الأهلي وكتابة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال موسى ليبوسا، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد الأهلي: نعلم الأهلي جيدا، ونقدره ونسعى لتقديم مباراة كبيرة أمامه.
وأضاف، أن صن داونز جاء إلى القاهرة لتحقيق تاريخ لنا من خلال تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة الغد.
ويلعب الأهلى مع بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء غد السبت، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وينوى النادى الأهلى السفر مُبكرا إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث تتجه النية للسفر يوم 16 أو 17 على أقصى تقدير إلى جنوب أفريقيا لخوض هذه المباراة المرتقبة.
واستقر الأهلى على السفر مُبكرا إلى جنوب أفريقيا من أجل التأقلم مع الأجواء فى جنوب أفريقيا قبل المباراة المرتقبة.