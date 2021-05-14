شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يؤدى مرانه الختامى استعدادا لمواجهة الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى فريق صن داونز الجنوب أفريقي مرانه الختامي مساء اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة الأهلي غدا السبت ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وسيطرت حالة من الحماس على لاعبى صن داونز قبل مواجهة الأهلي، وخاض الفريق الجنوب أفريقي تدريبات الكرة بكل جدية استعدادا لمواجهة الغد، وشارك تيمبا زواني في مران صن داونز الختامى بشكل طبيعى ليتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الغد.
عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والعميد علاء صلاح مدير الأمن، وسمير عدلي المدير الإداري، والإداريون أحمد فوزي ووائل محمد وكرم عطا ورامي بكر، بحضور مندوبي «كاف» وطاقم التحكيم والجهاز الإداري لصن داونز.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الأمور التنظيمية للمباراة، على أن يرتدي الأهلي زيه الرسمي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الحارس الطاقم اللبني، ويرتدى صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي الحارس الزي الأخضر.