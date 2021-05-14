شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يؤدى مرانه الختامى استعدادا لمواجهة الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق صن داونز الجنوب أفريقي مرانه الختامي مساء اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة الأهلي غدا السبت ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيطرت حالة من الحماس على لاعبى صن داونز قبل مواجهة الأهلي، وخاض الفريق الجنوب أفريقي تدريبات الكرة بكل جدية استعدادا لمواجهة الغد، وشارك تيمبا زواني في مران صن داونز الختامى بشكل طبيعى ليتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الغد.