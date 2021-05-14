شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم المحلة 2/1 ويرتقى للمركز الثالث للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المصرى البورسعيدى فوزا ثمينا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى.

تقدم حسن على للمصرى من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ، وتعادل إسلام فؤاد لغزل المحلة في الدقيقة 42 من خطأ مشترك بين أحد مدافعى الفريق البورسعيدى وأحمد دعدور حارس المرمى الذى فشل في الإمساك بالكرة، وأضاف الكونغولى كازادى كاسينجو الهدف الثانى للفريق الساحلى في الدقيقة 55 ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 36 نقطة ويرتقى للمركز الثالث مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 30 نقطة في المركز الثامن للدورى.

وجاءت تشكيلة المصرى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : احمد دعدور

خط الدفاع : حجاج عويس – إسلام صلاح – احمد شوشة – حسن على

خط الوسط : سعيدو – فريد شوقى – محمد عنتر – احمد رفعت

خط الهجوم : احمد جمعة – اوستن اموتو

فيما جاء تشكيل المحلة على النحو التالى : -

حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع : محمد فتح الله ، احمد عيد ، معتز كاجو ، فتحي مبروك

خط الوسط : بدر موسي ، هشام بلحة ، خالد لطفي ، احمد الشيخ ، احمد الندري

خط الهجوم : إسلام فؤاد