صراع الهدافين.. بنشرقي ينفرد بالقمة.. وأوباما يقترب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انفرد المهاجم المغربي أشرف بنشرقي مهاجم فريق الزمالك، بقمة هدافي دوري we المصري نسخة موسم (2020 - 2021).

وسجل بنشرقي هدفًا في شباك إنبي ليصل رصيد أهداف المغربي إلى 11 هدفًا حتى الآن في لقاء يقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ22 من مسابقة دوري we المصري.

وأصبح بنشرقي متفوقًا على الثلاثي عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش وأحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا حيث يمتلك الثلاثي في رصيدهم عشرة أهداف.

وفي صراع الهدافين أيضًا سجل يوسف إبراهيم "أوباما" هدفًا في إنبي ليصل رصيده إلى تسعة أهداف.

"أوباما" تساوى مع الثلاثي محمد شريف لاعب الأهلي وحسام حسن لاعب سموحة وعمرو جمال لاعب طلائع الجيش.

جدير بالذكر أن رصيد حسام حسن من الأهداف لن يزيد مع سموحة في هذا الموسم نظرًا لانتقاله لصفوف أهلي طرابلس مؤخرًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.