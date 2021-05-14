الشناوي: أغلقنا صفحة الدوري من أجل صنداونز.. ونتطلع للعاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد محمد الشناوي قائد فريق الأهلي، أن فريقه أغلق مسابقة دوري we المصري حاليًا من أجل الاستعداد لمباراة صنداونز والمقرر لها مساء غدٍ السبت ضمن حسابات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صنداونز :"سبق لنا وأن واجهنا صنداونز في النسخ الماضية، وهذه المرة هيّ المواجهة الثالثة على التوالي وفي نفس المرحلة من البطولة، نتطلع لحجز تذكرة التأهل للدور قبل النهائي".

وأضاف قائد الأهلي :"نخوض الشوط الأول مباراة صنداونز غدًا بالقاهرة والثانية في جنوب أفريقيا بالأسبوع المقبل، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا الأفضلية قبل مباراة العودة من أجل حسم الصعود لدور الأربعة قبل لقاء الإياب في جنوب أفريقيا".

وواصل حارس عرين الأهلي تصريحاته :"خضنا الفترة السابقة العديد من المباريات في الدوري، وتم غلق هذه الصفحة تمامًا من أجل التركيز بقوة في مباراتي صن داونز".

وأنهى :"نتحدث كلاعبين معًا عن أهمية المباراة، وشاهدنا مع الجهاز الفني العديد من المباريات لفريق صن داونز لدراسته جيدًا وتحديد نقاط القوة والضعف، ونعلم أننا ندافع عن لقبنا الإفريقي وبالتأكيد الجميع يتطلع إلى التتويج بالنجمة العاشرة".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي منافسه صنداونز مساء غدٍ السبت ضمن حسابات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل ستقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بعد أسبوع.