المصري يصعد للمركز الثالث مؤقتًا ويبعد المحلة بين الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عاد فريق المصري البورسعيدي إلى دائرة الانتصارات مرة أخرى بعد الفوز الذي تحقق على حساب غزل المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الأسبوع الـ22 من مسابقة دوري we المصري.

فوز المصري جاء بعد التعادل في الجولة السابقة ضد مصر المقاصة بنتيجة سلبية، في المقابل تعرض المحلة للخسارة الثانية تواليًا بعد الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أهداف المباراة بدأت عن طريق حسن علي من ضربة جزاء في الدقيقة 28 قبل أن يسجل إسلام فؤاد التعادل للمحلة في الدقيقة 42.

وجاء هدف التعادل للمحلة بعد خطأ من حارس المصري أحمد دعدور حيث تخطت الكرة خط المرمى دون أن تلمس الشباك.

وفي الشوط الثاني، أهدى الكونغولي كازادي كاسينجو التقدم للمصري في الدقيقة 55.

وعاد اللاعب الكونغولي لتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 63 بعد انفراده بالمرمى إثر تمريرة رائعة من أحمد رفعت إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتوقفت المباراة ثلاث دقائق حيث انتظر حكم المباراة التأكد من صحة الهدف أو عدمه حتى جاء قرار إلغاء الهدف الثالث للمصري.

بهذه النتيجة أصبح رصيد المصري 36 نقطة في المركز الثالث بصورة مؤقتة، في المقابل ظل رصيد غزل المحلة في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه المصري في المباراة المقبلة نظيره الاتحاد السكندري، في المقابل سيلعب غزل المحلة ضد الجونة.

تشكيل غزل المحلة: عمرو شعبان - محمد فتح الله - أحمد عيد - معتز كاجو - فتحي مبروك - بدر موسى - هشام بلحة - خالد لطفي - أحمد الشيخ أحمد الندري - إسلام فؤاد.

تشكيل المصري: أحمد دعدور - حجاج عويس - إسلام صلاح - أحمد شوشة - حسن علي - سعيدو سمبوري - فريد شوقى - محمد عنتر - أحمد رفعت - أحمد جمعة - أوستن أموتو.