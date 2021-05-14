مدرب صنداونز: هدفنا الوحيد أمام الأهلي هو الانتصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مانكوبا منجكيثى المدير الفني لنادي صنداونز بأنه يدرك تمامًا صعوبة مواجهة الأهلي كونه لم يخسر على أرضه في دوري الأبطال، لكنه أكد أنه حضر من أجل الفوز.

وقال مدرب صنداونز في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي مساء السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال: "نحن نواجه حامل لقب البطولة، وهو نفس الفريق الذي لعبنا أمامه 3 سنوات متتالية، ولم نتمكن من الفوز على أرضهم طوال السنوات الماضي، ويمتلكون لاعبون مميزين على مدار سنوات".

وتابع: "بداية من الشناوي حارس المرمى ومن بعده لاعبين أخرين يشاركونه النجاح، ومع إصابة معلول أصبح لدى الفريق جبة قوية في الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات، والسولية وديانج في غاية النجاح بوسط الملعب".

وأضاف: "محمد شريف لاعب يستطيع استغلال المساحات واللعب خلف المدافعين، الأهلي يستطيع بداية الهجمة من الخلف عن طريق بدر بانون، وباوليا يستطيع الضغط من الأمام وبالرغم من عدم تسجيل أهداف عديدة هو لاعب جيد".

وواصل: "نحن نعلم أننا نلعب أمام فريق قوي ويمتلك بدلاء أقوياء".

أما عن علاقته بموسيماني فقال: "بالنسبة للمدير الفني لقد عملت معه لفترة طويلة وهو يعلم كيف نفكر، ونحن أيضًا نعلم كيف يفكر ويتعامل مع المباريات.. الناس تنتظر المباراة وما يجعلها في غاية الأهمية أنا طرفي اللقاء الأهلي وصنداونز".

وعن هدفه من اللقاء قال: "نحن نلعب أمام الأهلي الذي لا يخسر على ملعبه، لكن نتمنى أن نتمكن من تحقيق الفوز أمام الأهلي على ملعبه لكي نحقق نتيجة جيدة قبل لقاء العودة نحن لم نأتي هناك للتعادل أو الخسارة لكن أتينا للفوز ولو تعادلنا يكون تعادل ايجابي".

وأبدى رأيه فيما يتعلق بالعنصر الأكثر تأثيرًا لحسم المباراة بكل فرق: "المدرب لا يفوز بالمباراة، من يستطيع الفوز هو اللاعب، نحن فقط ننصحهم ونخبرهم كيف يمكن أن نحقق الفوز، نحن نطلب من اللاعب استخدام الهجمة المرتدة، أو الضغط من منتصف الملعب وهو ما يقوم بالتنفيذ".

وأوضح موقف لاعبه زواني، قائلًا :"زواني سنحدد اليوم مشاركته من عدمها من خلال التدريبات، لقد أتى وهو مصاب لكننا لم نحضر للقاهرة لمتابعة إصابة لاعب بعينه إنما أتينا كي نفوز على الأهلي".