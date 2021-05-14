موسيماني يوضح.. هل يستفيد من معرفته بصنداونز لتحقيق الفوز عليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بأن معرفته بصنداونز لا تكفي لتحقيق الفوز؛ لكن يمكن استغلال تلك المعرفة بشكل إيجابي، وإلا كيف يفوز برشلونة والجميع يعلم كيف يلعب؟!

وقال موسيماني، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، قبل مباراة صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال:

"نحن نلعب أمام فريق جيد للغاية، اقترب من تحقق الدوري في جنوب إفريقيا، وفريقي مرهق للغاية بعد لعب عدد كبير من المباريات والتقينا بالزمالك مرتين في فترة قصيرة".

وتابع: "في كل المباريات الفريق أدي بشكل جيد وبقوة، ونحن نحاول أن نلعب بروح النادي الأهلي ونلعب بقوة في الذهاب لتحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء العودة".

وأضاف: "أنا على ثقة بأنني ألعب أمام فريق قوي، وعندما رحلت كنت أمتلك الثقة بأن الفريق يمتلك القدرة على المنافسة في دوري الأبطال وتحقيق لقب الدوري المحلي".

وواصل: "أنا أعلم أن صنداونز فريق قوي للغاية يستطيع صناعة الإنجازات في دوري الأبطال وفي الدوري المحلي، والجانب الإيجابي أنه استطاع أن يكون فريقا قويا ومن أتى بعدي لم يشتكِ من أي شيء أو يشعر بحاجة الفريق للدعم".

واستطرد: "معرفة طريقة لعب المنافس لا تعني أنك تضمن تحقيق الفوز عليه، فكل فريق يواجه برشلونة في الدوري الإسباني يعلم كيف يلعب الفريق وهذا لا يعني أنه يضمن الفوز، يجب أن تدرك كيف يمكنك الاستفادة من معرفتك بطريقة اللعب".

وواصل: "في دور المجموعات البعض يظن أن متصدر المجموعة هو الأفضل لكن هذا غير صحيح فالموسم الماضي أصحاب المركز التأهل تأهلوا، كرة القدم لا يوجد فيها شيء مضمون".