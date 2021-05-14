فيديو | شاهد اهداف مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الزمالك وانبي لحساب الجولة 22 في الدوري المصري الممتاز، اليوم الجمعة 14-5-2021.

افتتح يوسف أوباما التسجيل مبكرًا لفريق الزمالك وبالتحديد في الدقيقة الرابعة، بعدما تلقى تمريرة من زيزو على حدود منطقة الجزاء ومر بشكل رائع من مدافع إنبي ثم سدد كرة أرضية على يسار الحارس محمود جاد.

وتحصل نادي انبي على ضربة جزاء في الدقيقة (28)، إثر إعاقة من مدافع الزمالك محمود علاء على المهاجم دينوبيتر جودي داخل المنطقة، احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتولى المدافع المتخصص رامي صبري تنفيذ ضربة الجزاء، وسددها على طريقة “بانينكا” بشكلٍ رائع، مسجلًا هدف التعادل لفريق انبي في الدقيقة (29).

وتقدم الزمالك في النتيجة من جديد عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة (35)، بعدما أرتقى أوباما لكرة عرضية من أحمد سيد زيزو من وضربها بالرأس لترتد من العراضة أمام المهاجم المغربي الذي قابلها برأسية سكنت يمين المرمى.

وأحرز المدافع الهداف محمود علاء الهدف الثالث لفريق الزمالك في الدقيقة (45)، برأسية رائعة بعد عرضية من ضربة حرة مباشرة أرسلها أحمد سيد زيزو.

فيديو اهداف الزمالك وانبي

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