نتيجة مباراة الوحدات والسلط في الدوري الأردني «الرهيب يرفض الخسارة»

تعرف على نتيجة مباراة الوحدات والسلط في الدوري الأردني للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الجمعة 14-5-2021.

أجبر فريق السلط مستضيفه الوحدات على التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على استاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، في افتتاح الجولة السادسة بالدوري الأردني للمحترفين.

وسجل الوحدات هدف التقدم في الدقيقة (90) عن طريق خالد عصام، قبل أن يخطف رونالد وانجا هدف التعادل لفريق السلط عند الدقيقة (90+3).

وبهذا التعادل، رفع الوحدات رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات، في المركز السادس، في المقابل حافظ السلط على المركز الثاني وفي رصيده 10 نقاط.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الوحدات والسلط في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وسيطر فريق السلط على الكرة منذ بداية المباراة، مع أفضلية نسبية على الوحدات، وكاد محمد راتب يفتتح التسجيل للرهيب في الدقيقة (20)، لولا تدخل مدافع الأخضر الذي أبعد الكرة من على خط المرمى.

وكان نداي قريب من افتتاح التسجيل لفريق الوحدات في الدقيقة (30)، بعدما أرتقى لكرة عرضية أتت من الركنية وضربها قوية بالرأس ولكن حارس السلط تصدى لها ببراعة.

ورد فريق السلط بهجمة خطيرة في الدقيقة (41)، بعدما هيأ زيد أبو عابد كرة إلى زميله الذي سدد كرة أرضية في المرمى تألق حارس الوحدات في إبعادها، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (0-0).

وفي الشوط الثاني، بادر فريق السلط بالهجوم وتلقى سريوة كرة في مواجهة المرمى في الدقيقة (48)، روضها لنفسه وأطلق تسديدة يسارية تصدى لها الحارس.

وواصل حارس الوحدات تألقه بعدما تصدى لتسديدة صاروخية من أحمد القرشي على مرتين في الدقيقة (56).

وصنع الوحدات فرصة خطيرة عند الدقيقة (72)، بعدما هيأ أبو عمارة كرة إلى سوني على حدود منطقة الجزاء، سددها الأخير على الطائر ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

ورد نادي السلط بهجمة كانت أخطر في الدقيقة (81)، عن طريق زيد أبو عابد، الذي تقدم بالكرة من الجهة اليسرى بسرعة واقتحم منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة مرت بجوار القائم ببضعة سنتيمترات.

وفي الدقيقة (90) تقدم الوحدات عن طريق خالد عصام، الذي روض تمريرة أحمد إلياس داخل المنطقة وأطلق تسديدة قوية جدًا سكنت شباك السلط.

ورفض فريق السلط الخسارة، حيث تحصل على ضربة جزاء بالدقيقة (90+3)، بعدما ارتطمت الكرة في يد يزن العرب، نفذها رونالد وانجا بنجاح مسجلًا هدف التعادل.

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