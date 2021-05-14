منتخب قطر يعلن قائمة لاعبيه للتصفيات الآسيوية ومونديال 2022

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، اليوم الجمعة، عن قائمة العنابي التي ستخوض مباراتي الهند وعمان في ختام التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال قطر 2023، وكأس آسيا 2022 في الصين.

وضمت القائمة التي نشرها الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم 27 لاعباً، استعدادا لخوض المباراتين المقررتين يومي 3 و7 يونيو/حزيران المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتضم القائمة: حراس المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم ومحمود أبو ندى وصلاح زكريا. الدفاع: بيدرو كوريا وعبد الكريم حسن وطارق سلمان وأحمد سهيل ومصعب خضر وبسام الراوي وهمام الأمين وخوخي بوعلام وسلطان البريك. الوسط: سالم الهاجري ومحمد وعد وعبد الله الأحرق وعاصم مادبو وكريم بوضياف وإسماعيل محمد وعبد العزيز حاتم وخالد منير. الهجوم: حسن الهيدوس وأكرم عفيف ومعز علي وأحمد علاء ويوسف عبد الرزاق ومحمد مونتاري.

ويقبض المنتخب القطري، بطل القارة الآسيوية وحامل اللقب، على صدارة المجموعة الخامسة للتصفيات بفارق مريح عن أقرب مطارديه، حيث يمتلك 16 نقطة في رصيده، يليه منتخب عُمان في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ثم أفغانستان (4 نقاط) والهند (نقطتان)، وتحتل بنغلادش المركز الأخير بنقطة واحدة.