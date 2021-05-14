ريال مدريد يفوز على غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز ريال مدريد على مضيفه غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم الكرواتي لوكا مودريتش التسجيل في الدقيقة 17 من زمن الشوط الاول فيما اضاف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، كما احرز ألفارو أودريوزولا وكريم بنزيمة الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 75 و76 في زمن الشوط الثاني من المباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة محتلاً المركز الثاني بجدول الترتيب ليتجاوز برشلونة، ويلاحق أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 45 نقطة في المركز العاشر.